Утренний переполох в Крыму: у оккупантов прогремели взрывы, всплыли интересные детали

У оккупантов в Крыму своя стабильность

Утро во временно оккупированном Крыму началось со взрывов. Предварительно известно, что было зафиксировано попадание по технике россиян в Севастополе.

Об этом сообщает Крымский ветер. Так же местные телеграм-каналы пишут о том, что из-за повышенного уровня опасности и взрывов был перекрыт Крымский мост.

"В оккупированном Крыму раздались взрывы, а Крымский мост закрыли для движения транспорта, сообщают местные паблики На полуострове объявлена ракетная опасность", — говорится в сообщении.

В то же время сообщается, что якобы техника россиян уцелела и вообще обошлось без пострадавших. Местные жители сообщают, что по северной стороне Севастополя помчались пожарные машины в сторону места взрыва — предварительно, Сухарная бухта или бухта Голландия.

Сухарная бухта на карте

Отметим, что днями ранее в Севастополе начался пожар возле военного объекта. Пожар произошел в микрорайоне Казачья бухта. На распространенных видео видно, как валил густой чёрный дым, который было видно за километры.

Ранее "Телеграф" писал, что в результате ударов Вооруженных Сил Украины (ВСУ) 17 апреля по аэродрому в Джанкое на территории временно оккупированного Крыма были уничтожены вражеские ЗРК, РЛС и другая техника. В сети уже появились первые спутниковые снимки, на которых видны последствия.