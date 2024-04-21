"Это раритет": в сети рассказали, какое российское судно пополнило подводный флот после взрывов в Крыму (фото)

Он введен в эксплуатацию в 1915 году

В воскресенье, 21 апреля, во временно оккупированном Крыму в городе Севастополь прогремели мощные взрывы. Предварительно был нанесен удар по Сухарной бухте, якобы было поражено спасательное судно "Коммуна".

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы. Официально эта информация еще не подтверждена.

"Вероятно, в Сухарной бухте Севастополя было атаковано спасательное судно ВМФ РФ "Коммуна"", — говорится в сообщении.

Оккупационные "власти" Севастополя уверяют, что ракетный удар был якобы отбит, но "незначительный пожар" возник на корабле. Какое именно судно пострадало не уточняется.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил: "Судно "Коммуна" это единственное своего рода спасательное судно подлодок в составе ВМФ России. Другого такого просто — нет".

Что известно о судне "Коммуна"

"Коммуна" (до 1922 года "Волхов") — морское вспомогательное судно военно-морского флота России (ВМФ РФ), спасатель подводных лодок, по конструкции — катамаран. Самое старое судно ВМФ России и старейшее в мире судно, фактически находящееся на вооружении и выполняющее боевые задания. Введено оно в эксплуатацию в 1915 году. Входит в состав Черноморского флота.

В 2022 году во время российского вторжения судно было отправлено на поиск ракетного крейсера "Москва", затонувшего 14 апреля 2022 года в результате ракетного удара.

Ранее "Телеграф" писал, что в ВСУ подтвердили уничтожение российского Ту-22М3.