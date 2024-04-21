"Це раритет": у мережі розповіли, яке російське судно поповнило підводний флот після вибухів у Криму (фото)

Його введено в експлуатацію у 1915 році

У неділю, 21 квітня, у тимчасово окупованому Криму у місті Севастополь пролунали потужні вибухи. Попередньо було завдано удару по Сухарній бухті, нібито було уражено рятувальне судно "Комуна".

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали. Офіційно цю інформацію ще не підтвердили.

"Імовірно, в Сухарній бухті Севастополя було атаковано рятувальне судно ВМФ РФ "Комуна"", — йдеться у повідомлені.

Окупаційна "влада" Севастополя запевняє, що ракетний удар був нібито відбитий, але "незначна пожежа" виникла на кораблі. Яке саме судно постраждало не уточнюється.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко відмітив: "Судно "Комуна" це єдине свого роду рятувальне судно підводних човнів у складі ВМФ Росії. Іншого такого просто – немає".

Що відомо про судно "Комуна"

"Комуна" (до 1922 року "Волхов") — морське допоміжне судно військово-морського флоту Росії (ВМФ РФ), рятувальник підводних човнів, за конструкцією — катамаран. Найстаріше судно ВМФ Росії і найстаріше у світі судно, що фактично перебуває на озброєнні та виконує бойові завдання. Введено воно в експлуатацію у 1915 році. Входить до складу Чорноморського флоту.

У 2022 році під час російського вторгнення судно було відправлено на пошук ракетного крейсера "Москва", який затонув 14 квітня 2022 року в результаті ракетного удару.

Раніше "Телеграф" писав, що у ЗСУ підтвердили знищення російського Ту-22М3.