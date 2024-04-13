Річниця потоплення крейсера "Москва": у ВМС відкрили цікаві деталі спецоперації

Операція з відправлення російського авіаносця на дно тривала менше години

Рівно два роки тому, 13 квітня 2022 року, українські військово-морські сили атакували російський крейсер "Москва", який бив по Україні. В результаті він затонув у Чорному морі біля острова Зміїний.

Про підготовку та реалізацію операції спікер Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук розповів виданню "Новини.LIVE". За його словами, росіяни не були готові до ударів по крейсеру, що й занапастило корабель. Перша ракета атакувала "Москву" в середині дня 13 квітня, а вже наступного дня крейсер повністю затонув.

"Звісно вдача — це завжди важливий елемент, але чітке планування бойової операції, терпіння та моніторинг дали свої результати. Коли наше командування військово-морських сил побачили можливість знищити флагман, ми були до цього готові. А ось ворог, не був до цього удару готовий. Вони навіть не підозрювали, що у нас є власна крилата ракета і що ми взагалі можемо нанести вогневе ураження", — зазначив він.

За словами речника ВМС, потопити флагман допомогла і погода — того дня було похмуро та дощило. Удар першою ракетою "Нептун" позбавив "Москву" значної частини керівного складу. Екіпаж не зміг правильно зорієнтуватися самостійно.

"Окрім того, судячи з тих подій які супроводжували цю операцію, ворог йшов малим ходом. Тобто окупанти навіть не боялися, і на своїх імперських амбіціях, вважали, що знаходяться на, як у них називають, вбивці авіаносців, й вони недоторканні", – розповів Плетенчук.

Цікаво, що росіяни не змогли повною мірою скористатися трьома ешелонами ППО, які були на крейсері. За словами військового, два з них взагалі не були задіяні.

"Було таке враження що там порожні пости, от тому, оце російське "авось пронесе", вчергове спрацювало проти носіїв цього менталітету", — згадує він.

Нагадаємо, раніше командувач Військово-морських сил України віце-адмірал Олексій Неіжпапа розповідав, що "Москва" закривала основні питання ППО ворога. Там були на озброєнні системи виявлення, радіоелектронної боротьби та морський варіант зенітно-ракетного комплексу С-300, який мав назву "Форт". Це була парасолька ППО над російськими кораблями.