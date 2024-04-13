Годовщина потопления крейсера "Москва": в ВМС открыли интересные детали спецоперации

Операция по отправке российского авианосца на дно длилась меньше часа

Ровно два года назад, 13 апреля 2022 года, украинские военно-морские силы атаковали российский крейсер "Москва", который бил по Украине. В результате он затонул в Черном море около острова Змеиный.

О подготовке и реализации операции спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал изданию "Новини.LIVE". По его словам, россияне не были готовы к ударам по крейсеру, что и погубило корабль. Первая ракета атаковала "Москву" в середине дня 13 апреля, а уже на следующий день крейсер полностью затонул.

"Конечно, удача — это всегда важный элемент, но четкое планирование боевой операции, терпение и мониторинг дали свои результаты. Когда наше командование военно-морских сил увидели возможность уничтожить флагман, мы были к этому готовы. А вот враг, не был к этому удару готов. Они даже не подозревали, что у нас есть собственная крылатая ракета, и что мы вообще можем нанести огневое поражение", — отметил он.

По словам спикера ВМС, потопить флагман помогла и погода — в тот день было пасмурно и дождливо. Удар первой ракетой "Нептун" лишил "Москву" значительной части руководящего состава. Экипаж не смог правильно сориентироваться самостоятельно.

"Кроме того, судя по тем событиям, которые сопровождали эту операцию, враг шел малым ходом. То есть оккупанты даже не боялись, и на своих имперских амбициях, считали, что находятся на, как у них называют, убийце авианосцев, и они неприкосновенны", — рассказал Плетенчук.

Примечательно, что россияне не смогли в полной мере воспользоваться тремя эшелонами ПВО, которые были на крейсере. По словам военного, два из них вообще не были задействованы.

"Было такое впечатление, что там пустые посты, вот поэтому, это российское "авось пронесет", в очередной раз сработало против носителей этого менталитета", — вспоминает он.

Напомним, ранее командующий Военно-морских сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказывал, что "Москва" закрывала основные вопросы ПВО врага. Там были на вооружении системы обнаружения, радиоэлектронной борьбы и морской вариант зенитно-ракетного комплекса С-300, который назывался "Форт". Это был зонтик ПВО над российскими кораблями.