Знову атакують заводи? У кількох областях РФ вночі лунали вибухи (відео)

Під удар знову міг потрапити НПЗ

У ніч проти середи, 1 травня, о 2:15 на території Воронезької області Росії було оголошено небезпеку атаки БПЛА, а незабаром пролунали вибухи. Крім того, під ударом була Рязанська область, після вибухів спалахнула пожежа поряд із місцевим НПЗ.

Як повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, там нібито збили два безпілотники, один з них у передмісті Воронежа, там вибиті шибки в будинку, що будується. За даними посадовця, постраждалих немає.

Місцеві жителі опублікували у мережі відео гучних звуків, що пролунали над областю. Від них спрацювали сигналізації у припаркованих автомобілях.

Крім того, атаку безпілотника зазнала Рязанська область. Губернатор Павло Малков заявив, що постраждалих немає. У мережі з’явилися кадри пожежі, яка виникла після атаки в районі Рязанського НПЗ. Він уже був атакований у березні.

Довідково: Рязанський нафтопереробний завод (АТ "РНПК") належить компанії "Роснефть". Основна частина продукції йде експорту. Обсяги переробки становлять близько 17 мільйонів тонн на рік.

У міноборони Росії заявили, що в ніч проти 1 травня "були знищені та перехоплені" шість безпілотників. Три — над територією Воронезької області, і по одному над територіями Рязанської, Бєлгородської та Курської областей.

Важливо мати на увазі, що російська влада та підконтрольні їй ЗМІ регулярно подають спотворену інформацію. Тому реальна картина може кардинально відрізнятись від їхніх заяв.

Нагадаємо, в ніч проти 27 квітня під ударом БПЛА був російський Краснодарський край. Місцеві нарахували багато вибухів, також в одному з міст після прильотів спалахнула сильна пожежа; атакованим виявився Слов’янськ-на-Кубані. Також був атакований військовий аеродром, розташований у цьому районі – біля станиці Кущівська. Удар також наносився безпілотниками. У цьому місці дислокується російська 195-та навчальна авіаційна бригада.

Як розповідав "Телеграф", за даними Politico через атаки дронів по російських НПЗ у найбільшій у світі нафтовій державі закінчується бензин. Росіяни змушені заправляти свої авто за "захмарними" цінами.