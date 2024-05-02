В Росії "прилетіло" у черговий НПЗ? Заявляють про атаку безпілотників

Росіяни традиційно брешуть, що безпілотники нібито було перехоплено

В російському Краснодарському краї у ніч на 2 травня під атаку потрапив Афіпський нафтопереробний завод. Щонайменше три сильні вибухи було чутно у станиці Афіпська, рядом з якою розташований НПЗ.

Про це повідомив російський Telegram-канал Shot. Зазначається, що НПЗ нібито атакували безпілотники, по ним намагалася працювати російська протиповітряна оборона.

Зокрема місцеві мешканці окрім трьох вибухів чули характерний звук двигунів БПЛА. Стверджується, що безпілотники летіли у бік НПЗ, але їх нібито перехопили системи ППО та збили за кілька кілометрів від заводу.

"Очевидці розповіли SHOT, що перший вибух над населеним пунктом пролунав о 3:10. Після цього звук мотора в небі продовжився і було чути ще два вибухи. Попередньо БПЛА летіли у бік НПЗ, але були збиті ППО або посаджені засобами РЕБ", – сказано у публікації.

Офіційна російська влада поки що не надавала коментарів щодо атаки безпілотників на нафтопереробний завод. Також поки що невідомо, чи є на НПЗ пошкодження внаслідок удару.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія оговталася від ударів по НПЗ. Російські терористи у прискореному темпі намагаються поновлювати ключові заводи.

Проте, за даними Politico через атаки дронів по російських НПЗ у найбільшій у світі нафтовій державі закінчується бензин. Росіяни змушені заправляти свої авто за "захмарними" цінами.