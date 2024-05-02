Росіяни запускають дрони-камікадзе просто над ядерними реакторами ЗАЕС (відео)

Цим займається так звана школа "архангел", яка фінансується головним управлінням генштабу РФ

Російські окупанти над ядерними реакторами захопленої Запорізької атомної електростанції використовують дрони-камікадзе. Ворог прикривається АЕС для обстрілу українських населених пунктів.

Підтвердження злочинної діяльності росіян вдалося отримати завдяки перехопленому за допомогою засобів радіоелектронної розвідки відео з ворожого FPV-дрону. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Відеозапис містить маркування UT4D.TT, що вказує на постачання дрона окупаційним військам міністерством оборони РФ. Також українські розвідники зазначили, що траєкторія польоту ворожого дрону пролягає над енергоблоками Запорізької АЕС у бік підконтрольних Україні Нікопольській та Марганецькій громад, які зазнають постійних обстрілів.

За словами представника ГУР МО України Андрія Черняка, російські окупанти використовують територію Запорізької АЕС для запусків безпілотників, користуючись тим, що Сили безпеки не можуть наносити вогонь у відповідь у півторакілометровій зоні навколо електростанції. При цьому він наголосив, що загарбники обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА біля шостого реактора ЗАЕС.

У повідомленні ГУР зазначають, що з літа 2023 року територію захопленої атомної електростанції росіяни почали використовувати для тренувань пілотів FPV-дронів. А також додали, що цим займається так звана школа "архангел", яка фінансується головним управлінням генштабу РФ. У розвідці попередили, що злочинна та безвідповідальна діяльність росіян на Запорізькій АЕС може мати катастрофічні наслідки.

Варто також додати, що Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) перевела всі свої шість реакторів у стан "холодного зупину". У суботу, 13 квітня, вранці у цей стан був переведений останній — четвертий — реактор.

Нагадаємо, у неділю, 7 квітня, на території захопленої окупантами Запорізької атомної електростанції стався вибух. Там здетонував дрон.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз працює ЗАЕС без необхідного персоналу.