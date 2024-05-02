Россияне запускают дроны-камикадзе прямо над ядерными реакторами ЗАЭС (видео)

Этим занимается так называемая школа "архангел", финансируемая главным управлением генштаба РФ

Российские кафиры над ядерными реакторами захваченной Запорожской атомной электростанции используют дроны-камикадзе. Враг прикрывается АЭС для обстрелов украинских населенных пунктов.

Подтверждение преступной деятельности россиян удалось получить благодаря перехваченному с помощью средств радиоэлектронной разведки видео с вражеского FPV-дрона. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Видеозапись содержит маркировку UT4D.TT, указывающую на поставку дрона оккупационным войскам министерством обороны РФ. Также украинские разведчики отметили, что траектория полета вражеского дрона лежит над энергоблоками Запорожской АЭС в сторону подконтрольных Украине Никопольской и Марганецкой общин, которые подвергаются постоянным обстрелам.

По словам представителя ГУР МО Украины Андрея Черняка, российские оккупанты используют территорию Запорожской АЭС для запусков беспилотников, пользуясь тем, что Силы безопасности не могут наносить ответный огонь в полуторакилометровой зоне вокруг электростанции. При этом он подчеркнул, что захватчики оборудовали пусковые площадки для своих БПЛА у шестого реактора ЗАЭС.

В сообщении ГУР отмечают, что с лета 2023 года территорию захваченной атомной электростанции россияне начали использовать для тренировок пилотов FPV-дронов. Также добавили, что этим занимается так называемая школа "архангел", которая финансируется главным управлением генштаба РФ. В разведке предупредили, что преступная и безответственная деятельность россиян на Запорожской АЭС может иметь катастрофические последствия.

Следует также добавить, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) перевела все свои шесть реакторов в состояние "холодной остановки". В субботу, 13 апреля, утром в это состояние был переведен последний – четвертый – реактор.

Напомним, в воскресенье, 7 апреля, на территории захваченной оккупантами Запорожской атомной электростанции произошел взрыв. Там сдетонировал дрон.

Ранее Телеграф рассказывал, как сейчас работает ЗАЭС без необходимого персонала.