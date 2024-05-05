Можемо дістати до місця запусків "шахедів" у Криму? У ЗСУ заінтригували заявою

Росіяни запускають дрони-камікадзе почергово з кількох місць

Мис Чауда в окупованому Криму є одним з місць, звідки росіяни запускають по Україні безпілотники типу "шахед", зокрема це сталось і в ніч на 5 травня. Дрони-камікадзе запускають з різних місць, щоб заплутати протиповітряну оборону (ППО).

Про це речник Повітряних сил Ілля Євлаш повідомив в етері телемарафону. Він також відповів на питання, чи має Україна зброю, яка б могла вдарити по мису Чауда.

Російські генерали українського походження, які вбивають українців

"Це секретна інформація", ― відповів Євлаш.

Зазначимо, що мис Чауда знаходиться на південному сході окупованого напівострова Крим, на півдні Феодосійської затоки. Від Херсону по прямій до нього лише 310 км.

Росія запускає "шахеди" зокрема з окупованого напівострову

Відстань між Херсоном та мисом напряму трохи більш як 300 км

Росія також запускає дрони по Україні з Курської та Бєлгородської області. Вони розташовані поряд з російсько-українським кордоном.

У цих областях регулярно лунають вибухи через невідомі дрони. Так, 3 травня було гучно у Шебекино. У Бєлгородській області жалілись на атаку безпілотника, який влетів у місцеву автозаправну станцію.

Вночі 2 травня невідомі дрони залетіли у Курську та Орловську області. Після їхнього візиту пролунали вибухи та зникло світло.

Раніше "Телеграф" писав, що український дрон UJ-22 Airborne пролетів 1200 км. Росіяни жалілись, ніби саме він вдарив по НПЗ у республіці Татарстан. Характеристики цього БПЛА приємно вражають, бо він може пролетіти ще більшу відстань та ефективно відпрацювати у складних умовах.