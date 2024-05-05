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Можемо дістати до місця запусків "шахедів" у Криму? У ЗСУ заінтригували заявою

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Ворог атакує безпілотниками українські міста ледь не щоночі Новина оновлена 05 травня 2024, 15:38
Ворог атакує безпілотниками українські міста ледь не щоночі. Фото Колаж "Телеграфу"

Росіяни запускають дрони-камікадзе почергово з кількох місць

Мис Чауда в окупованому Криму є одним з місць, звідки росіяни запускають по Україні безпілотники типу "шахед", зокрема це сталось і в ніч на 5 травня. Дрони-камікадзе запускають з різних місць, щоб заплутати протиповітряну оборону (ППО).

Про це речник Повітряних сил Ілля Євлаш повідомив в етері телемарафону. Він також відповів на питання, чи має Україна зброю, яка б могла вдарити по мису Чауда.

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"Це секретна інформація", ― відповів Євлаш.

Зазначимо, що мис Чауда знаходиться на південному сході окупованого напівострова Крим, на півдні Феодосійської затоки. Від Херсону по прямій до нього лише 310 км.

Мис Чауда на карті
Росія запускає "шахеди" зокрема з окупованого напівострову
Херсон та мис Чауда, відстань у 310 км
Відстань між Херсоном та мисом напряму трохи більш як 300 км

Росія також запускає дрони по Україні з Курської та Бєлгородської області. Вони розташовані поряд з російсько-українським кордоном.

У цих областях регулярно лунають вибухи через невідомі дрони. Так, 3 травня було гучно у Шебекино. У Бєлгородській області жалілись на атаку безпілотника, який влетів у місцеву автозаправну станцію.

Вночі 2 травня невідомі дрони залетіли у Курську та Орловську області. Після їхнього візиту пролунали вибухи та зникло світло.

Раніше "Телеграф" писав, що український дрон UJ-22 Airborne пролетів 1200 км. Росіяни жалілись, ніби саме він вдарив по НПЗ у республіці Татарстан. Характеристики цього БПЛА приємно вражають, бо він може пролетіти ще більшу відстань та ефективно відпрацювати у складних умовах.

Теги:
#Крим #Зброя #Дрони #ЗСУ