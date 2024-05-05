Можемо дістати до місця запусків "шахедів" у Криму? У ЗСУ заінтригували заявою
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Росіяни запускають дрони-камікадзе почергово з кількох місць
Мис Чауда в окупованому Криму є одним з місць, звідки росіяни запускають по Україні безпілотники типу "шахед", зокрема це сталось і в ніч на 5 травня. Дрони-камікадзе запускають з різних місць, щоб заплутати протиповітряну оборону (ППО).
Про це речник Повітряних сил Ілля Євлаш повідомив в етері телемарафону. Він також відповів на питання, чи має Україна зброю, яка б могла вдарити по мису Чауда.
"Це секретна інформація", ― відповів Євлаш.
Зазначимо, що мис Чауда знаходиться на південному сході окупованого напівострова Крим, на півдні Феодосійської затоки. Від Херсону по прямій до нього лише 310 км.
Росія також запускає дрони по Україні з Курської та Бєлгородської області. Вони розташовані поряд з російсько-українським кордоном.
У цих областях регулярно лунають вибухи через невідомі дрони. Так, 3 травня було гучно у Шебекино. У Бєлгородській області жалілись на атаку безпілотника, який влетів у місцеву автозаправну станцію.
Вночі 2 травня невідомі дрони залетіли у Курську та Орловську області. Після їхнього візиту пролунали вибухи та зникло світло.
Раніше "Телеграф" писав, що український дрон UJ-22 Airborne пролетів 1200 км. Росіяни жалілись, ніби саме він вдарив по НПЗ у республіці Татарстан. Характеристики цього БПЛА приємно вражають, бо він може пролетіти ще більшу відстань та ефективно відпрацювати у складних умовах.