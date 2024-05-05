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Війна — день 802: окупанти збирають сили біля Часового Яру та посилюють обстріл України

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують вести штурмові дії на ряді напрямків і попри величезні втрати в живій силі змогли повністю підлаштуватися до війни на виснаження, в якій перевага надається масі, а не якості. Однією з ключових цілей для окупантів є Часів Яр, який вони хочуть захопити найближчим часом і для цього стягують під Бахмут додаткові сили. На тлі зростання напруги на фронті також збільшується кількість ракетних ударів з використанням балістичної зброї, через яку продовжують страждати мирні міста.

У цьому матеріалі Телеграф розповідає про головні події в Україні та світі 5 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У передмісті Харкова було чути серію вибухів після оголошення тривоги через російських безпілотників. БПЛА також були помічені у Херсонській області.

Інформацію за 2 травня дивіться за посиланням: Війна — день 799: росіяни нарощують тиск на фронті та продовжують руйнівні обстріли Одеси

Про те, що відбувалося 3 травня, читайте у матеріалі: Війна – день 800: на фронті важка ситуація, але росіянам активно дають по зубах

З ситуацією в Україні за 4 травня можна ознайомитись у матеріалі: Війна – день 801: Росія зазнає нищівних втрат і змінила тактику обстрілів

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#Україна #Росія #Війна