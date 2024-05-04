Війна – день 801: Росія зазнає нищівних втрат і змінила тактику обстрілів

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 4 травня 2024 року. Напередодні Великодня в Україні тривають тривоги — лише минулої доби було чотири зльоти МіГа-31К. Однак якщо раніше Росія активно використовувала для атак проти України ударні безпілотники типу "Шахед", то останнім часом робить ставку на ракетні удари з коригуванням розвідувальних безпілотників. За оцінками Франції, втрати Росії становлять уже 500 тисяч осіб, з яких 150 тисяч людей убиті — це навіть більше, ніж у зведеннях Генштабу ЗСУ.

У цьому матеріалі Телеграф розповідає про головні події в Україні та світі 4 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Повітряна тривога оголошена лише у Харківській та Донецькій областях.

Карта бойових дій від DeepState на початок доби виглядає так:

Карта бойових дій в Україні 04.05.2024

З ситуацією в Україні за 1 травня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 798: росіяни збирають сили для атаки у трьох напрямках та обстрілюють Одесу

Інформацію за 2 травня дивіться за посиланням: Війна — день 799: росіяни нарощують тиск на фронті та продовжують руйнівні обстріли Одеси

Про те, що відбувалося 3 травня, читайте у матеріалі: Війна – день 800: на фронті важка ситуація, але росіянам активно дають по зубах