Війна — день 798: росіяни збирають сили для атаки на трьох напрямках і обстрілюють Одесу

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують підтягувати сили, щоб розпочати свій новий масштабний наступ і посилює тиск на трьох напрямках — Авдіївському, Бахмутському та Лиманському. Однією з пріоритетних цілей для росіян є Часів Яр, але також цілком імовірно, що бої невдовзі почнуться і за Покровськ. Втім, поява нового озброєння на полі бою може дозволити запобігти цьому сценарію. Однак після виділення допомоги США у ЗСУ починає з’являтися нова проблема — нестача людей.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 1 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Конгресмен США від Республіканської партії Джо Вілсон закликав передати Україні більше касетних бомб. Він вказав на те, що США мають надлишки, які планують знищити, проте натомість законодавець запропонував передати їх ЗСУ

00:00 В Одесі пролунало кілька вибухів. Моніторингові групи повідомляють про ракети з Криму

З ситуацією в Україні за 28 квітня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 795: росіяни продовжують просуватися на сході та атакують Україну дронами

Інформацію за 29 квітня дивіться за посиланням: Війна — день 796: ситуація на фронті загострюється, окупанти наступають на ряді напрямків

Про те, що відбувалося 30 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 797: росіяни тиснуть на фронті та б’ють містами забороненою зброєю