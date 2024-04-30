Війна — день 797: росіяни тиснуть на фронті і б’ють по містах забороненою зброєю

Оперативно про головне за добу

Ситуація на фронті продовжує загострюватись, а окупанти нарощують кількість штурмів на ряді напрямків. Найгарячішими напрямками залишаються Авдіївське, Бахмутське та Лиманське, де сумарно може фіксуватися близько сотні бойових зіткнень за добу. При цьому бої іноді відбуваються не лише на лінії фронту, а й на кордоні Сумської, Чернігівської та Харківської областей, де росіяни постійно намагаються надіслати ДРГ. Також не припиняється обстріл мирних міст, проти яких періодично використовується навіть заборонена зброя.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 30 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У мережі показали фото уламків, знайдених в Одесі після російського обстрілу.

Про те, що відбувалося 27 квітня, читайте у матеріалі:Війна — день 794: росіяни масовано атакували Україну ракетами, допомога від США скоро надійде

З ситуацією в Україні за 28 квітня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 795: росіяни продовжують просуватися на сході та атакують Україну дронами

Інформацію за 29 квітня дивіться за посиланням: Війна — день 796: ситуація на фронті загострюється, окупанти наступають на ряді напрямків