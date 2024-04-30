Война — день 797: россияне давят на фронте и бьют по городам запрещенным оружием

Оперативно о главном за сутки

Ситуация на фронте продолжает обостряться, а оккупанты наращивают количество штурмов на ряде направлений. Самыми горячими направлениями остаются Авдеевское, Бахмутское и Лиманское, где суммарно может фиксироваться около сотни боевых столкновений за сутки. При этом бои иногда происходят не только на линии фронта, но и на границе Сумской, Черниговской и Харьковской областей, где россияне постоянно пытаются заслать ДРГ. Также не прекращаются обстрелы мирных городов, против которых периодически используется даже запрещенное оружие.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 30 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В сети показали фото осколков, которые были найдены в Одессе после российского обстрела.

О том, что происходило 27 апреля, читайте в материале: Война — день 794: россияне массировано атаковали Украину ракетами, помощь от США скоро поступит

С ситуацией в Украине за 28 апреля можно ознакомиться в материале: Война — день 795: россияне продолжают продвигаться на востоке и атакуют Украину дронами

Информацию за 29 апреля смотрите по ссылке: Война — день 796: ситуация на фронте обостряется, оккупанты наступают на ряде направлений