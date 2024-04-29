Россия может совершить маневр: ждать ли нового наступления с севера, военные дали ответ

Вражеские ДРГ наиболее активны в одной области

Украинские военные продолжают укреплять границу с Беларусью. В то же время фиксируется активность российских диверсионных групп на границе с Россией в Черниговской, Сумской и Харьковских областях.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил помощник главы Государственной пограничной службы Украины — пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко. По его словам, граница с Беларусью остается угрожающим направлением.

"Пока там нет значительных подразделений россиян. За происходящим там следят подразделения разведки. Мы держим ситуацию под контролем, чтобы в случае опасности вовремя среагировали на этом направлении. Но мы не сидим сложа руки в ожидании, мы укрепляем эту границу от Волыни до Черниговщины", — отметил Демченко.

В то же время он подчеркнул, что фортификационные сооружения на этом направлении не смогут сами по себе остановить вражеские силы. По его словам, врага способны остановить только украинские военные.

"Конечно, что фортификационные сооружения, инженерное обустройство играют большую роль – это и защита личного состава и возможность ведения боевых действий. И, конечно, это меры, благодаря которым мы можем уничтожать врага еще на подступах", — заявил представитель ГПСУ.

Говоря о ситуации на границе с РФ, Демченко отметил, что она крайне отличается от наблюдаемого на границе с Беларусью. Он сообщил, что здесь ежедневно обстреливаются пограничные области и постоянно входят вражеские диверсионно-разведывательные группы.

По данным Демченко, с начала 2023 года начали заходить вражеские ДРГ на Черниговщину, затем их количество увеличилось в Сумской области. К концу прошлого года значительная активность наблюдалась и на Харьковщине. Он подчеркнул, что на данный момент наибольшая активность вражеских ДРГ наблюдается в Сумской области.

"Несколько дней назад наша пограничная группа зафиксировала попытку захода вражеской ДРГ в количестве более 10 человек. Они пытались заминировать пограничные пути, наверное, с целью подрыва Сил обороны или местных жителей. Эта группа была выявлена, завязался стрелковый бой. Под давлением враг отошел за линию границы. К счастью, из наших ребят в этом бою никто не погиб", — рассказал спикер ГПСУ.

Что касается возможного наступления врага, по словам Демченко, на данный момент у врага недостаточно сил, чтобы осуществить полномасштабное вторжение, которое дало бы им возможность достичь какой-то стратегической цели. По его мнению, может быть отвлекающий манёвр, чтобы Украина держала у границы необходимое количество сил и не перебрасывала силы на линию фронта, где ведутся полномасштабные боевые действия.

Напомним, военный аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что разворачивающаяся сейчас в Сумской области ситуация является результатом удачной информационно-психологической операции со стороны России. Таким образом россияне пытаются оттянуть наши силы обороны из самых горячих направлений для укрепления северных областей.