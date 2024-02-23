Используют любое прикрытие: как вражеские ДРГ работают на северной границе Украины

Ситуация непростая, но контролируемая

Вражеские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) регулярно пытаются проникнуть на территорию Украины через северную границу, но наши защитники препятствуют этому. Россияне выполняют разные задачи в рамках таких "выходов", но все они связаны с убийством украинцев ― гражданских или военнослужащих.

В состав ДРГ входят профессиональные военные с разных спецподразделений. Повышенная активность на северной границе фиксируется на протяжении всей зимы, о чем офицер ВСУ Вадим Мысник рассказал изданию "РБК-Украина".

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"Государственная граница на севере страны сейчас ― это настоящая линия столкновения с врагом. По нам работает и артиллерия, и авиация. Вражеские диверсионно-разведывательные группы проникают регулярно. Кто они? Это профессиональные военные с разных спецподразделений, которые выполняют "задачи" ― уничтожение военных и гражданских. Их активность фиксируется на протяжении всей зимы и сохраняется постоянно", ― поделился офицер.

Вражеские ДРГ преследуют разные цели. Это может убийство людей, подрыв автомобилей или других объектов.

"Диверсионные группы "работают" и против военных, и против гражданских. Они расстреливают и уничтожают и автотранспорт гражданских, убивают гражданских. Бьют по жилой инфраструктуре, по жилым зданиям. То есть они вообще не различают объекты. Это прямые террористические действия со стороны Российской Федерации", ― сказал Мысник.

Они пытаются сделать все возможное, чтобы держать в напряжении военных и гражданских. Но украинские защитники контролируют ситуацию.

"Они хотят, чтобы мы боялись. Но мы готовы, и мы не боимся", ― подчеркнул офицер.

Он рассказал, что "лучшим другом" для ДРГ является плохая погода. Чем хуже видимость ― тем больше шансов у них проникнуть на территорию Украины незамеченными. Поэтому они часто планируют свои "выходы" в туман, сильный снегопад. Наибольшая активность ДРГ наблюдается зимой и летом, когда легче слиться с природой.

Ранее о ситуации на границе рассказал генерал-лейтенант Сергей Наев. Он отметил, что в состав вражеских ДРГ входят хорошо обученные офицеры. Группировка из 10-12 человек совершает террористические акты в приграничной зоне.

Наев сказал, что государственная граница стала линией боевого столкновения. После побега россиян из севера Украины враг не остановил военные действия. Изменился формат, ставку сделали на работу ДРГ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что под Киевом обнаружили тайник с оружием. Он предназначался для вражеских ДРГ и был оставлен россиянами перед побегом из Украины.