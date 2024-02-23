Використовують будь-яке прикриття: як ворожі ДРГ працюють на північному кордоні України

Ситуація непроста, але контрольована

Ворожі диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) регулярно намагаються проникнути на територію України через північний кордон, але наші захисники перешкоджають цьому. Росіяни виконують різні завдання в рамках таких "виходів", проте всі вони пов’язані із вбивством українців – цивільних чи військовослужбовців.

До складу ДРГ входять професійні військові з різних спецпідрозділів. Підвищена активність на північному кордоні фіксується протягом усієї зими, про що офіцер ЗСУ Вадим Мисник розповів виданню "РБК-Україна".

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"Державний кордон на півночі країни зараз ― це справжня лінія зіткнення з ворогом. По нам працює і артилерія, і авіація. Ворожі диверсійно-розвідувальні групи проникають регулярно. Хто вони? Це професійні військові з різних спецпідрозділів, які виконують "завдання" ― знищення військових та цивільних. Їхня активність фіксується протягом усієї зими і зберігається постійно", ― поділився офіцер.

Ворожі ДРГ мають різні цілі. Це може бути вбивство людей, підрив автомобілів або інших об’єктів.

"Диверсійні групи "працюють" і проти військових, і проти цивільних. Вони розстрілюють і знищують і автотранспорт цивільних, вбивають цивільних. Б’ють по житловій інфраструктурі, по житлових будівлях", — сказав Мисник.

Вони намагаються зробити все можливе, щоб тримати у напрузі військових та цивільних. Але українські захисники контролюють ситуацію.

"Вони хочуть, щоб ми боялися. Але ми готові, і ми не боїмося", — наголосив офіцер.

Він розповів, що "найкращим другом" для ДРГ є погана погода. Чим гірша видимість – тим більше шансів у них проникнути на територію України непоміченими. Тому вони часто планують свої "виходи" у туман, сильний снігопад. Найбільша активність ДРГ спостерігається взимку та влітку, коли легше злитися з природою.

Раніше про ситуацію на кордоні розповів генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він зазначив, що до складу ворожих ДРГ входять добре навчені офіцери. Угруповання з 10-12 осіб здійснює терористичні акти у прикордонній зоні.

Наєв сказав, що державний кордон став лінією бойового зіткнення. Після втечі росіян із півночі України ворог не зупинив військові дії. Змінився формат, ставку зробили на роботу ДРГ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під Києвом виявили схованку зі зброєю. Вона призначалася для ворожих ДРГ і була залишена росіянами перед втечею з України.