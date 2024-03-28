Угроза для Киева: что такое ДРГ и что о них нужно знать

О подозрительных личностях нужно срочно сообщить правоохранителям

Военные власти Киева 28 марта сделали тревожное заявление об активизации вражеских ДРГ и угрозе их попыток проникновения в столицу. Говорит о серьезности данного заявления то, что по этому поводу было проведено неотложное заседание Совета обороны города Киева.

В связи с этим "Телеграф" рассказывает своим читателям о том, что такое ДРГ, в чем её опасность и как нужно реагировать. Так, прежде всего следует разъяснить, что ДРГ — это аббревиатура, которая расшифровывается, как диверсионно-разведывательная группа.

Данные подразделения противника являются высокомобильными небольшими специальными отрядами, которые обычно используются для разведки и диверсий в тылу врага. Участники ДРГ могут находиться на территории противника в течение долгого времени, ассимилироваться, слиться с социумом и жить "обычной жизнью", а затем в нужный момент "проснуться" для выполнения задачи. А среди её задач может быть, например, сбор данных об укрепленных точках врага, объектах, обладающих стратегической ценностью. Вся информация, которую ДРГ может собрать на территории противника, и все действия, которые могут совершить участники группировки, носят преступный характер. Ведь это прямая работа на врага.

Что делать, если вы обнаружили ДРГ?

СБУ еще в начале полномасштабной войны информировала о правилах поведения при встрече с ДРГ. Они выглядят следующим образом:

Зафиксируйте их приметы (одежду, внешность и т.п.).

Не показывайте им документы, не подсказывайте дорогу.

Не давайте телефон для звонка, а если дали, то зафиксируйте номер, на который они звонили.

Доступными способами проинформируйте СБУ о времени и месте, где видели диверсантов, их количество, содержание разговора, номера, цвет и марки автомобилей, направление движения, приметы.

Куда обращаться:

В официальный чат-бот СБУ в телеграм: stop_russian_war_bot

На контактные телефоны терробороны ВСУ в вашем регионе или по номеру 102.

Напомним, ранее мы писали о том, как вражеские ДРГ работают на северной границе Украины.