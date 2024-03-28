Загроза для Києва: що таке ДРГ та що про них потрібно знати

Про підозрілих осіб потрібно терміново повідомити правоохоронців

Військова влада Києва 28 березня зробила тривожну заяву про активізацію ворожих ДРГ та загрозу їхніх спроб проникнення до столиці. Говорить про серйозність цієї заяви те, що з цього приводу було проведено невідкладне засідання Ради оборони міста Києва.

У зв’язку з цим "Телеграф" розповідає своїм читачам про те, що таке ДРГ, у чому її небезпека та як треба реагувати. Так, перш за все слід роз’яснити, що ДРГ — це абревіатура, яка розшифровується, як диверсійно-розвідувальна група.

Дані підрозділи противника є невеликими високомобільними спеціальними загонами, які зазвичай використовуються для розвідки і диверсій в тилу ворога. Учасники ДРГ можуть перебувати на територіях противника протягом тривалого часу, асимілюватися, злитися з соціумом і жити "звичайним життям", а у потрібний момент "прокинутися" для виконання завдання. Серед її завдань може бути, наприклад, збір даних про укріплені точки ворога, об’єкти, що мають стратегічну цінність. Вся інформація, яку ДРГ може зібрати на території противника, і всі дії, які можуть зробити учасники угруповання, мають злочинний характер. Адже це пряма робота на ворога.

Що робити, якщо ви виявили ДРГ?

СБУ ще на початку повномасштабної війни інформувала про правила поведінки під час зустрічі з ДРГ. Вони виглядають так:

Зафіксуйте їх прикмети (одяг, зовнішність тощо).

Не показуйте їм документи, не нагадуйте дорогу.

Не давайте телефон для дзвінка, а якщо дали, зафіксуйте номер, на який вони дзвонили.

Доступними способами проінформуйте СБУ про час та місце, де бачили диверсантів, їх кількість, зміст розмови, номери, колір та марки автомобілів, напрямок руху, прикмети.

Куди звертатися:

В офіційний чат-бот СБУ в телеграм: stop_russian_war_bot

На контактні телефони тероборони ЗСУ у вашому регіоні або за номером 102.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як ворожі ДРГ працюють на північному кордоні України.