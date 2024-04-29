Росія може зробити маневр: чи чекати нового наступу з півночі, військові дали відповідь

Ворожі ДРГ найактивніші в одній області

Українські військові продовжують укріплювати кордон з Білоруссю. Водночас фіксується активність російських диверсійних груп на кордоні з Росією в Чернігівській, Сумській та Харківських областях.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив помічник голови Державної прикордонної служби України — прессекретар відомства Андрій Демченко. За його словами, кордон з Білоруссю залишається загрозливим напрямком.

"Наразі там немає значних підрозділів росіян. За тим, що там відбувається, стежать підрозділи розвідки. Ми тримаємо ситуацію під контролем, щоб у випадку небезпеки вчасно зреагували на цьому напрямку. Але ми не сидимо склавши руки в очікуванні, ми укріплюємо цей кордон від Волині до Чернігівщини", — зазначив Демченко.

Водночас він наголосив, що фортифікаційні споруди на цьому напрямку не зможуть самі по собі зупинити ворожі сили. За його словами, ворога здатні зупинити тільки українські воїни.

"Звісно, що фортифікаційні споруди, інженерне облаштування грають велику роль – це і захист особового складу і можливість ведення бойових дій. І, звісно, це заходи, завдяки яким ми можемо нищити ворога ще на підступах", — заявив речник ДПСУ.

Говорячи про ситуацію на кордоні з РФ, Демченко зазначив, що вона вкрай відмінна від того, що спостерігається на кордоні з Білоруссю. Він повідомив, що тут щодня обстрілюються прикордонні області та постійно заходять ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

За даними Демченко, з початку 2023 року почали заходити ворожі ДРГ на Чернігівщину, потім їх кількість збільшилась у Сумській області. На кінець минулого року значна активність спостерігалась і на Харківщині. Він наголосив, що на даний момент найбільша активність ворожих ДРГ спостерігається на Сумщині.

"Кілька днів тому наша прикордонна група зафіксувала спробу заходу ворожої ДРГ у кількості понад 10 осіб. Вони намагались замінувати прикордонні шляхи, напевне, з метою підриву Сил оборони або місцевих мешканців. Цю групу було викрито, зав’язався стрілецький бій. Під тиском ворог відійшов за лінію кордону. На щастя, з наших хлопців у цьому бою ніхто не загинув", — розповів речник ДПСУ.

Стосовно можливого наступу ворога, за словами Демченко, на даний момент у ворога недостатньо сил, щоб здійснити повномасштабне вторгнення, яке б дало їм можливість досягнути якоїсь стратегічної цілі. На його думку, може бути відволікаючий маневр, щоб Україна тримала біля кордону необхідну кількість сил і не перекидала сили на лінію фронту, де ведуться повномасштабні бойові дії.

Нагадаємо, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що ситуація, яка розгортається зараз у Сумській області, є результатом вдалої інформаційно-психологічної операції з боку Росії. Таким чином росіяни намагаються відтягти наші сили оборони з найгарячіших напрямків для укріплення північних областей.