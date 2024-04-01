Російська ДРГ намагалася прорватися на Сумщині: відомі подробиці бою

Зав'язався стрілецький бій

У понеділок, 1 квітня, державна прикордонна служба України (ДПСУ) відбила напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи (ДРГ). Подія сталася вночі на українсько-російському кордоні біля Сумщини.

Про це повідомляє ДПСУ. За словами пресслужби, прикордонники одразу відкрили вогонь на ураження.

"Російські диверсанти намагалися зайти на територію Сумської області", — йдеться у повідомлені.

Після відкриття вогню прикордонниками України, зав'язався стрілецький бій. Тому прибуло підкріплення, а саме резерви ДПСУ, НГУ та ЗСУ. Під час сутички були залучені й артилерійські розрахунки.

"Ворог відступив", — повідомили у службі.

Нагадаємо, про існування загрози проникнення ДРГ з Росії біля кордону з Білоруссю вже повідомляв голова ДПСУ Андрій Демченко. Він запевнив, що жодних переміщень чи присутності потужних груп з того боку білоруського кордону не зафіксовано. Адже, за його словами, країна-агресор не має достатньо сил на білоруській території для вторгнення в Україну.

Також військова влада Києва 28 березня зробила тривожну заяву про активізацію ворожих ДРГ та загрозу їхніх спроб проникнення до столиці. Залучення агентів російських спецслужб та інших ворожих елементів Росія може використовувати для дестабілізації ситуації в Києві.

Раніше "Телеграф" писав, що таке ДРГ та що про них потрібно знати.