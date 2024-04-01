Российская ДРГ пыталась прорваться на Сумщине: известны подробности боя

Завязался стрелковый бой

В понедельник, 1 апреля, Государственная пограничная служба Украины (ГНСУ) отразила нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Событие произошло ночью на украинско-российской границе возле Сумщины.

Об этом сообщает ГНСУ. По словам пресс-службы, пограничники сразу открыли огонь на поражение.

"Российские диверсанты пытались зайти на территорию Сумской области", — говорится в сообщении.

После открытия огня пограничниками Украины, завязался стрелковый бой. Поэтому прибыло подкрепление, а именно резервы ГНСУ, НГУ и ВСУ. В ходе схватки были привлечены и артиллерийские расчеты.

"Враг отступил", — сообщили в службе.

Напомним, о существовании угрозы проникновения ДРГ из России у границы с Беларусью уже сообщал председатель ГНСУ Андрей Демченко. Он заверил, что никакие перемещения или присутствие мощных групп с той стороны белорусской границы не зафиксировано. Ведь, по его словам, у страны-агрессора нет достаточно сил на белорусской территории для вторжения в Украину.

Также военные власти Киева 28 марта сделали тревожное заявление об активизации вражеских ДРГ и угрозу их попыток проникновения в столицу. Привлечение агентов российских спецслужб и других вражеских элементов Россия может использовать для дестабилизации ситуации в Киеве.

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