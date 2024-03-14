Беспорядки у границ: пограничники рассказали, откуда РФ может пойти на прорыв

Украинские военные постоянно наращиваются и инженерные укрепления у границы

Сейчас ситуация на границе с Белоруссией полностью контролируется. Однако существует угроза проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) с территории России.

Об этом сообщил в телемарафоне глава Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, никаких перемещений или присутствия мощных групп по ту сторону белорусской границы не зафиксировано.

На сегодняшний день страна-агрессор не имеет достаточных сил на белорусской территории для вторжения в Украину.

"Конечно, мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций, поэтому постоянно наращиваются и инженерные укрепления у границы, и фортификационные укрепления в пограничные", — подчеркнул Демченко.

В то же время с территории Российской Федерации оккупанты продолжают вести обстрелы Черниговской, Сумской и Харьковской областей. В частности, они используют авиацию и БПЛА.

Особую угрозу по-прежнему представляют ДРГ. По словам представителей Госпогранслужбы, наиболее активным направлением остается Сумская область. Россияне иногда делают "вылазки" в Харьковскую область.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Беларусь перебросила войска на границу с Литвой. Переброска осуществлялась в несколько этапов.