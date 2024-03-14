Заворушення біля кордонів: прикордонники розповіли, звідки РФ може піти на прорив

Українські військові постійно нарощуються та інженерні укріплення біля кордону

Наразі ситуація на кордоні з Білорусією повністю контролюється. Проте є загроза проникнення диверсійно-розвідувальної групи (ДРГ) з Росії.

Про це повідомив у телемарафоні голова Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, жодних переміщень чи присутності потужних груп з того боку білоруського кордону не зафіксовано.

На сьогоднішній день країна-агресор не має достатньо сил на білоруській території для вторгнення в Україну.

"Звичайно, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, тому постійно нарощуються і інженерні укріплення біля кордону, і фортифікаційні укріплення у прикордонні", — наголосив Демченко.

Водночас, з території Російської Федерації окупанти продовжують вести обстріл Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Зокрема, вони використовують авіацію та БПЛА.

Особливу загрозу, як і раніше, становлять ДРГ. За словами представників Держприкордонслужби, найактивнішим напрямком залишається Сумська область. Росіяни іноді роблять "вилазки" до Харківської області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Білорусь перекинула війська на кордон із Литвою. Перекидання здійснювалося у кілька етапів.