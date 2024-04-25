На Сумщині російська ДРГ намагалась прорвати кордон: прикордонники задіяли резерв

Ворог влаштував засідку

На Сумщині державна прикордонна служба України (ДПСУ) втупила у бій з російською диверсійно-розвідувальною групою (ДРГ), яка напочатку квітня вже намагалась пройти кордон. В результаті сутички зав'язався стрілецький бій

Про це повідомляє ДПСУ. За даними прикордонників, окупанти підготувалися, влаштувавши засідку.

"Ворожу засідку з понад десятком диверсантів виявили прикордонники на одному з напрямків. Завʼязався стрілецький бій", — йдеться у повідомлені.

ДПСУ зазначило, що для посилення висунулися резерви підрозділів Держприкордонслужби та Сил оборони, залучили артилерійський і мінометний розрахунки. Ворог був вимушений відійти та відступити.

Нагадаємо, що ДРГ — це російська диверсійно-розвідувальна група. Підрозділи, якої є невеликими високомобільними спеціальними загонами, що зазвичай використовуються для розвідки і диверсій в тилу ворога. Учасники ДРГ можуть перебувати на територіях противника протягом тривалого часу, асимілюватися, злитися з соціумом і жити "звичайним життям", а у потрібний момент "прокинутися" для виконання завдання.

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