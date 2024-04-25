В Сумской области российская ДРГ пыталась прорвать границу: пограничники задействовали резерв

Враг устроил засаду

В Сумской области государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) вступила в бой с российской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ), которая в начале апреля уже пыталась пройти границу. В результате схватки завязался стрелковый бой

Об этом сообщает ГПСУ. По данным пограничников, оккупанты подготовились, устроив засаду.

"Вражескую засаду с более чем десятком диверсантов обнаружили пограничники на одном из направлений. Завязался стрелковый бой", — говорится в сообщении.

ГПСУ отметило, что для усиления выдвинулись резервы подразделений Госпогранслужбы и Сил обороны, привлекли артиллерийский и минометный расчет. Враг был вынужден отойти и отступить.

Напомним, что ДРГ – это российская диверсионно-разведывательная группа. Подразделения, являющиеся небольшими высокомобильными специальными отрядами, обычно используются для разведки и диверсий в тылу врага. Участники ДРГ могут находиться на территориях противника в течение длительного времени, ассимилироваться, слиться с социумом и жить "обычной жизнью", а в нужный момент "проснуться" для выполнения задачи.

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