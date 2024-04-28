Война — день 795: россияне продолжают продвигаться на востоке и атакуют Украину дронами

Оперативно о главном за сутки

Ситуация на фронте продолжает обостряться, что особенно касается восточной части Украины, где оккупанты пытаются прорваться на Авдеевском направлении. В частности возле Очеретино ВСУ пришлось подтягивать резервы, чтобы остановить продвижение россиян и выбить их из занятых позиций. При этом на Западе считают, что американской помощи хватит, чтобы перехватить инициативу на поле боя, но не остановить вражеское наступление.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 28 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В российском Брянске звучат взрывы. Сообщается о работе ПВО по беспилотникам

С ситуацией в Украине за 25 апреля можно ознакомиться в материале: Война — день 792: россияне наращивают давление на фронте и местами преуспевают

Информацию за 26 апреля смотрите по ссылке: Война — день 793: эвакуация в Киеве и новое заседание "Рамштайна"

О том, что происходило 27 апреля, читайте в материале: Война — день 794: россияне массировано атаковали Украину ракетами, помощь от США скоро поступит