Остановит ли помощь от США наступление РФ? Западные аналитики дали прогноз

Аналитики считают, что Украина должна продолжить удары по военным объектам в РФ

Новая помощь от США на почти 61 млрд долларов, которую одобрили спустя полгода споров, поможет ВСУ перехватить инициативу на фронте. Однако, остановить полностью наступление РФ вряд ли удастся.

Об этом сообщают аналитики Financial Times. После подписания законопроекта о помощи США начали быстро передавать необходимые боеприпасы и вооружение на линию фронта.

"Цель состоит в том, чтобы оставить России как можно меньше времени для того, чтобы максимально использовать свое нынешнее преимущество, прежде чем она начнет сталкиваться с большим сопротивлением. Голосование в Конгрессе стало значительным моральным стимулом для Киева, который теперь надеется на благоприятный ход событий, чтобы восстановить свои позиции на поле боя", — отмечают в материале.

Издание пишет, что проблемы с личным составом в ВСУ должны уменьшиться. Ведь мобилизованные военные не столкнутся с тем, что будут отправлены на фронт с недостаточным количеством боеприпасов. Кроме того, Силы обороны могут наносить больше ударов по оккупантам, ведь снаряды больше не нужно экономить. Ожидается, что примеру США последуют и европейские страны, и Украина получит необходимое вооружение в преддверии летнего российского наступления.

Однако полностью остановить наступление россиян не получится — только замедлить. И даже если бы не было заминок и помощь поступила в Украину в начале 2024 года, то аналитики все равно говорили о том, что ВСУ будут удерживать свои позиции, а не освобождать территории.

"Хотя украинские вооруженные силы не хотят полностью отдавать инициативу и хотят, чтобы россияне начали беспокоиться о своих собственных позициях, а не сосредотачивались на том, как лучше атаковать украинские позиции, пройдет еще некоторое время, прежде чем они будут иметь силы, чтобы начать освобождать значительные территории", — пишет Financial Times.

Также аналитики говорят, что верной стратегией для Украины сейчас являются дальнейшие удары по венным объектам на территории РФ. Хотя союзники этого не одобряют.

"Использование беспилотников дальнего радиуса действия против нефтеперерабатывающих заводов и других объектов, имеющих определенную стратегическую ценность в России. Украина не сможет использовать ракеты большой дальности ATACMS или дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow, обещанные Сунаком в Варшаве на этой неделе, для атаки на цели в самой России. Однако на оккупированной украинской территории, включая Крым, есть много военных объектов, имеющих отношение к России", — резюмировали аналитики.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что глава ГУР Кирилл Буданов оценил шансы россиян на успешное наступление. По его словам, сейчас нет оснований верить в проигрыш Украины.