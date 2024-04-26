Горячее всего на трех направлениях: в ВСУ рассказали, где россияне наступают больше всего (карта)

Большую часть Очеретино контролирует ВСУ

Российские оккупанты продолжают активно давить на нескольких направлениях в Донецкой области. Сейчас интенсивные и горячие бои продолжаются на Новопавловском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона. По его словам, в направлении Новобахмутовка-Очеретино российские оккупанты, чтобы прорвать линию обороны украинских войск, ввели дополнительные резервы — в частности, привлекли 55 отдельную мотострелковую бригаду Вооруженных сил РФ.

"Две трети поселка Очеретино под контролем Сил обороны, а часть населенного пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем. Противник там блокирован и принимаются все меры по отражению оттуда врага. Продолжаются бои", — заметил пресс-секретарь ОСУВ.

Очеретино на карте Deep State

В то же время для захвата Временного Яра оккупанты пытаются обойти город по флангам через Богдановку и Ивановское.

Часов Яр, Богдановка и Ивановское на карте Deep State

"Штурмовые действия продолжаются круглосуточно. Враг также сосредотачивает свои усилия для прорыва нашей обороны западнее Бахмута, выхода к каналу Северский Донец — Донбасс для завладения населенным пунктом Времен Яр и создания там условий для дальнейшего продвижения в Краматорскую агломерацию", — добавил Волошин.

Несмотря на значительные усилия окружить Времен Яр, за последние семь дней россияне не имели никакого успеха.

"Они любой ценой пытается также взять село Ивановское и окрестности Богдановка, чтобы зайти в Часов Яр. Оккупанты активно штурмуют эти два населенных пункта, чтобы взять в кольцо Часов Яр", — отметил Волошин.

В то же время, россияне штурмуют Андреевку и Клищиевку, чтобы выровнять линию обороны и линию боевого столкновения. В частности, в районе Клищиевки отмечено увеличение количества личного состава армии РФ.

Клищиевка и Андреевка на карте Deep State

По данным спикера ОСУВ, больше всего штурмов на Часояровском направлении за эти сутки россияне провели неподалеку от Белогоровки.

"Противник перегруппировывается, подвозит боекомплект, пытается разминировать наши заминированные территории. Но ему это не удается", — добавил спикер.

Ранее "Телеграф" писал, что в Вооруженных силах Украины прокомментировали информацию о продвижении российских войск в поселке Очеретино Донецкой области. Пока ситуация в районе населенного пункта остается сложной.