Найгарячіше на трьох напрямках: у ЗСУ розповіли, де росіяни тиснуть найбільше (карта)

Більшу частину Очеретино контролює ЗСУ

Російські окупанти продовжують активно тиснути на декількох напрямках у Донецькій області. Зараз найінтенсивніші та найгарячіші бої тривають на Новопавлівському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону. За його словами, на напрямку Новобахмутівка-Очеретине російські окупанти, аби прорвати лінію оборону українських військ, ввели додаткові резерви — зокрема, залучили 55 окрему мотострілецьку бригаду Збройних сил РФ.

"Дві третини селища Очеретине під контролем Сил оборони, а частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем. Противник там блокований і вживаються всі заходи задля відбиття звідти ворога. Тривають бої", — зауважив речник ОСУВ.

Очеретине на мапі Deep State

Водночас для захоплення Часового Яру окупанти намагаються обійти місто по флангах через Богданівку та Іванівське.

Часів Яр, Богданівка та Іванівське на мапі Deep State

"Штурмові дії тривають цілодобово. Ворог також зосереджує свої зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець — Донбас задля заволодіння населеним пунктом Часів Яр і створення там умов для подальшого просування до Краматорської агломерації", — додав Волошин.

Попри значні зусилля оточити Часів Яр, за останні сім днів росіяни не мали жодного успіху.

"Вони за будь-яку ціну намагається також взяти село Іванівське та околиці Богданівка, щоб зайти до Часового Яру. Окупанти активно штурмують ці два населені пункти, щоб взяти в кліщі Часів Яр", — зауважив Волошин.

Водночас росіяни штурмують Андріївку та Кліщіївку, аби вирівняти лінію оборони та лінію бойового зіткнення. Зокрема, в районі Кліщіївки помічено збільшення кількості особового складу армії РФ.

Кліщіївка та Андріївка на мапі Deep State

За даними речника ОСУВ, найбільше штурмів на Часоярівському напрямку за цю добу росіяни провели неподалік Білогорівки.

"Противник перегруповується, підвозить боєкомплект, намагається розміновувати наші заміновані території. Але йому це не вдається", — додав речник.

Раніше "Телеграф" писав, що у Збройних силах України прокоментували інформацію щодо просування російських військ у селищі Очеретине Донецької області. Наразі ситуація в районі населеного пункту залишається складною.