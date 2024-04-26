Битва за Часів Яр: чим загрожує Україні падіння цього міста

Бої за сам Часів Яр будуть тривалими та жорстокими

Російські терористи недарма націлилися на Часів Яр у Донецькій області та готові зазнавати величезних втрат у спробі окупувати місто. Терористи кидають у бій натовпи солдатів та багато техніки, проте додаткове постачання військової допомоги може дозволити відстояти місто, оскільки його падіння призведе до неприємних наслідків.

Про це пише видання The New York Times. Зазначається, що за Часовим Яром знаходиться низка міст, які мають велике значення для України на східному театрі бойових дій.

Краматорськ, Слов'янськ, Покровськ та інші – це не просто важливі оборонні бастіони, але й місця, де мешкають сотні тисяч цивільних. Окрім того, там розташовані важливі оборонні та промислові підприємства, які виробляють зброю.

"Якщо Часів Яр впаде, деякі з цих населених пунктів опиняться в межах досяжності російської артилерії. Росія неодноразово демонструвала, що вона може зробити, коли населений пункт потрапляє в зону досяжності її зброї – знищити місцеву промисловість, зруйнувати критичну інфраструктуру та зробити колись мирні міста непридатними для життя", – пише газета.

Російський контроль над Часів Яром поставив би під загрозу Костянтинівку. Це – головний вузол постачання ЗСУ на сході й він розташований недалеко від Часова Яра. Залізниця Костянтинівки є "хребтом українського постачання та підтримки", резюмує видання. Тому бої за сам Часів Яр будуть тривалими та жорстокими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що росіяни можуть посилити атаки на фронті. В ISW пояснили, до чого тут допомога від США. Також ми писали про те, чи вдасться російським окупантам захопити Часів Яр до 9 травня і які наслідки це матиме для України. Експерти пояснили, в чому полягає важливість населеного пункту для ЗСУ.