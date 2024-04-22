Прогноз насчет войны, перспективы для россиян и вероятность наступления на Киев: главное из нового интервью Буданова

Если говорить, что все будет плохо, то и результат будет плохим

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов дал развернутое интервью BBC News Украина. Обсудил он с журналистами нынешнюю ситуацию на фронте, прогнозы на будущее, покушения на свою жизнь и жены и вражескую армию.

"Телеграф" собрал главные тезисы Буданова из этого интервью.

Об общей ситуации на фронте

"Нет оснований для того, чтобы верить в стратегический проигрыш Украины. Да, если говорить, что все будет идти плохо – ну, вполне понятно, что и результат будет плох. Однако если пойдут изменения к лучшему — а основания считать, что так будет, все еще есть".

Относительно продвижения врага

"У россиян был реальный успех на Авдеевке. Это надо признать. Это факт. Они это смогли. Все остальное – ну, пока рано об этом говорить".

О ракетном потенциале окупантов

"Они накопили их [ракеты]. Смотрите, больше года не было ни одного удара по энергетике. Ну вполне понятно, что при наличии производства они немного их накопили. Они особенно накопили морской компонент ракет, оперативно-тактического ракетного вооружения. Но пока он активно не применяется. А ракеты авиационного компонента – ну, они снова очень серьезно исчерпали свои запасы".

Что касается прогнозов на ближайшее будущее

"Нас ждет достаточно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут. Я и о фронте в том числе. Это комплексный подход, потому что россияне будут использовать комплексный подход. Они не будут об этом с вами долго разговаривать, но это тяжелый период будет.

О вероятном повторном наступлении на Киев

"По состоянию на данный момент [угроз] совершенно нет".

Об угрозах для Одессы после сбития Ту-22М3

"Теперь, очевидно, они будут искать новые рубежи , а в направлении Одессы, в принципе, других рубежей нет. Будут применять только наземные комплексы для ударов по Одессе и ракеты из дальней авиации и с моря. Х-22, я надеюсь, больше не увидят".

О покушении на жизнь жены

"Еще рано, еще рано. Ответы будут, не волнуйтесь. […] Это моя жена, поэтому так оно не снизойдет. Расследование прогрессирует".

Об окончании войны

"Она [война] завершится. То, что у нас будет определенный промежуток времени — возможно, большой. Напряженная ситуация на границах после этого? Будет. Но фактически война завершится. Даже при этом [военно-политическом руководстве в России]. То, что будут попытки что-то сделать снова – так будут. Это нормально. Это совершенно нормально. Россия хочет нас уничтожить, мы не хотим, чтобы нас уничтожали. У нас не сходятся, как говорится, прихоти, понимаете? Поэтому этот конфликт будет перманентно появляться, затихать, снова появляться и так далее. Посмотрите на нашу историю. Мы с Российской Федерацией, Российской империей, Московским царством и тому подобную всю жизнь то миримся, то воюем. Мы не сможем изменить ход истории в будущем".

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам Кирилла Буданова, поскольку российские террористы уже в июне этого года могут начать большое наступление с целью захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей до инаугурации нового президента США, Украина имеет собственный план по уменьшению российского потенциала. Главная роль в нем отводится ударам беспилотников, ракетам и новым атакам русских добровольцев.