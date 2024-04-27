"Мир окажется на пороге Третьей мировой": генерал назвал страны, которые могут помочь России напасть на Европу

Помощь, которую выделили союзники, немедленно должна прибыть на фронт, чтобы не дать оккупантам шанса

Союзники Украины на третий год войны начали понимать, что Россия представляет для них угрозу. И помощь США на 61 млрд долларов указывает на то, что "красные линии" для Запада постепенно стираются, а это играет в пользу Украине.

Об этом в интервью "Телеграфу" "Генерал о поддержке США Украины: "Красные линии" сдвигаются либо исчезают вовсе" рассказал ветеран Службы внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан. По его словам, победа России в войне может стать началось Третьей мировой войны.

Василий Богдан отметил, что Россия, как и фашистская Германия, может обзавестись союзниками в войне против Европы. При этом соратники президента РФ Владимира Путина могут быть теми же, что и у Гитлера во время Второй мировой войны.

"На Западе наконец-то созрело понимание, что, если не остановить, не разгромить путинскую армию на украинской земле, мир окажется на пороге Третьей мировой войны. Потому что далее россияне попытаются атаковать Польшу, страны Балтии. И не факт, что к ним не примкнут Венгрия со Словакией, как примкнули во время Второй мировой к гитлеровской армии. Надеясь вернуть территории, утраченные после Первой мировой", — пояснил Василий Богдан.

Но решение США о выделении помощи на почти 61 млрд долларов, по словам генерал-лейтенанта, является переломным моментом. Ситуация касательно поддержки Украины меняется в положительную сторону.

"Красные линии" либо сдвигаются, либо исчезают вовсе. Сейчас крайне важно, чтобы необходимая помощь поступила ВСУ как можно быстрее", — подчеркнул Василий Богдан.

Напомним, что в Украине не исключают нападения России на Европу. Президент Украины Владимир Зеленский назвал страны, в которые может вторгнуться российская армия, а также условия, при которых это может произойти. На фоне угрозы нового наступления России в США все же согласовали выделение военной помощи Украине спустя полгода споров. Уже объявлен первый пакет помощи на 1 млрд долларов, в который вошли ракеты для ПВО и артиллерийские снаряды.

Также "Телеграф" рассказывал о том, где Россия усилила наступление, чтобы прорвать оборону ВСУ. По словам военных, горячее всего сейчас на трех участках фронта.