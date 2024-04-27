"Світ опиниться на порозі Третьої світової": генерал назвав країни, які можуть допомогти Росії напасти на Європу

Допомога, яку надали союзники, негайно має прибути на фронт, щоб не дати окупантам шансу

Союзники України на третій рік війни почали розуміти, що Росія становить для них загрозу. І допомога США на 61 млрд доларів вказує на те, що червоні лінії для Заходу поступово стираються, а це грає на користь Україні.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" "Генерал про підтримку США України: "Червоні лінії" зсуваються або зникають зовсім", розповів ветеран Служби зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Василь Богдан. За його словами, перемога Росії у війні може стати розпочато Третьою світовою війною.

Василь Богдан зазначив, що Росія, як і фашистська Німеччина, може мати союзників у війні проти Європи. При цьому соратники президента РФ Володимира Путіна можуть бути тими самими, що й у Гітлера під час Другої світової війни.

"На Заході нарешті дозріло розуміння, що, якщо не зупинити, не розгромити путінську армію на українській землі, світ опиниться на порозі Третьої світової війни. Тому що далі росіяни спробують атакувати Польщу, країни Балтії. І не факт, що до них не долучаться Угорщина зі Словаччиною, як приєдналися під час Другої світової до гітлерівської армії. Сподіваючись повернути території, втрачені після Першої світової", – пояснив Василь Богдан.

Але рішення США про надання допомоги на майже 61 млрд доларів, за словами генерал-лейтенанта, є переломним моментом. Ситуація щодо підтримки України змінюється на позитивний бік.

"Червоні лінії" або зсуваються, або зовсім зникають. Зараз вкрай важливо, щоб необхідна допомога надійшла ЗСУ якнайшвидше", — підкреслив Василь Богдан.

Нагадаємо, що в Україні не виключають напади Росії на Європу. Президент України Володимир Зеленський назвав країни, в які може вдертися російська армія, а також умови, за яких це може статися. На тлі загрози нового наступу Росії в США все ж таки узгодили виділення військової допомоги Україні через пів року суперечок. Вже оголошено перший пакет допомоги на 1 млрд доларів, до якого увійшли ракети для ППО та артилерійські снаряди.

Також "Телеграф" розповідав про те, де Росія посилила наступ, щоб прорвати оборону ЗСУ. За словами військових, найгарячіше зараз на трьох ділянках фронту.