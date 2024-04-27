Чи спинить допомога від США наступ РФ? Західні аналітики дали прогноз

Аналітики вважають, що Україна має продовжити удари по військових об'єктах РФ

Нова допомога від США на майже 61 млрд доларів, яку схвалили через пів року суперечок, допоможе ЗСУ перехопити ініціативу на фронті. Проте зупинити повністю наступ РФ навряд чи вдасться.

Про це повідомляють аналітики Financial Times. Після підписання законопроєкту про допомогу США почали швидко передавати необхідні боєприпаси та озброєння на лінію фронту.

"Мета полягає в тому, щоб залишити Росії якнайменше часу для того, щоб максимально використати свою нинішню перевагу, перш ніж вона почне стикатися з великим опором. Голосування в Конгресі стало значним моральним стимулом для Києва, який тепер сподівається на сприятливий перебіг подій, щоб відновити свої позиції на полі бою", — зазначають у матеріалі.

Видання пише, що проблеми з особовим складом у ЗСУ мають зменшитися. Адже мобілізовані військові не зіткнуться з тим, що їх відправлять на фронт із недостатньою кількістю боєприпасів. Крім того, Сили оборони зможуть завдавати більше ударів по окупантах, адже снаряди більше не потрібно економити. Очікується, що приклад США наслідують і європейські країни, і Україна отримає необхідне озброєння напередодні літнього російського наступу.

Однак повністю зупинити наступ росіян не вдасться — лише сповільнити. І навіть якби не було заминок і допомога надійшла до України на початку 2024 року, то аналітики все одно говорили про те, що ЗСУ утримуватимуть свої позиції, а не звільнятимуть території.

"Хоча українські Збройні сили не хочуть повністю віддавати ініціативу і хочуть, щоб росіяни почали турбуватися про свої власні позиції, а не зосереджувалися на тому, як краще атакувати українські позиції, мине ще деякий час, перш ніж вони матимуть сили, щоб почати звільняти значні позиції території", — пише Financial Times.

Також аналітики кажуть, що вірною стратегією для України зараз є подальші удари по військових об’єктах на території РФ. Хоча союзники цього не схвалюють.

"Використання безпілотників далекого радіусу дії проти нафтопереробних заводів та інших об’єктів, що мають певну стратегічну цінність у Росії. Україна не зможе використовувати ракети великої дальності ATACMS або додаткові крилаті ракети Storm Shadow, обіцяні Сунаком у Варшаві цього тижня, для атаки на цілі в самій Росії.. Однак на окупованій українській території, включаючи Крим, є багато військових об’єктів, які мають відношення до Росії", — резюмували аналітики.

Також "Телеграф" розповідав про те, що глава ГУР Кирило Буданов оцінив шанси росіян на успішний наступ. За його словами, зараз немає підстав вірити у програш України.