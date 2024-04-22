Прогноз щодо війни, перспективи для росіян та ймовірність наступу на Київ: головне з нового інтерв'ю Буданова

Якщо говорити, що все буде йти погано, то і результат буде поганий

Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов дав розгорнуте інтерв'ю BBC News Україна. Обговорив він з журналістами нинішню ситуацію на фронті, прогнози на майбутнє, замахи на своє життя та дружини та ворожу армію.

"Телеграф" зібрав головні тези Буданова з цього інтервʼю.

Про загальну ситуацію на фронті

"Немає підстав для того, щоб вірити в стратегічний програш України. Так, якщо говорити, що все буде йти погано – ну, цілком зрозуміло, що і результат буде поганий. Проте, якщо підуть зміни на краще — а підстави вважати, що так буде, все ще є".

Щодо просування ворога

"У росіян був реальний успіх на Авдіївці. Це треба визнати. Це факт. Вони це змогли. Все інше – ну, поки зарано про це говорити".

Про ракетний потенціал окупантів

"Вони накопичили їх [ракети]. Дивіться, більше року не було жодного удару по енергетиці. Ну цілком зрозуміло, що при наявності виробництва вони трошки їх накопичили. Вони особливо накопичили морський компонент ракет, оперативно-тактичного ракетного озброєння. Але поки що він активно не застосовується. А ракети авіаційного компонента – ну, вони знову дуже серйозно вичерпали свої запаси".

Щодо прогнозів на найближче майбутнє

"Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть. Я і про фронт в тому числі. Це комплексний підхід, тому що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде. Середина травня, початок червня".

Про ймовірний повторний наступ на Київ

"Станом на зараз [загроз] абсолютно немає".

Про загрози для Одеси після збиття Ту-22М3

"Тепер, цілком очевидно, вони будуть шукати нові рубежі, а в напрямку Одеси, в принципі, інших рубежів нема. Будуть застосовувати тільки наземні комплекси для ударів по Одесі та ракети з дальньої авіації та з моря. Х-22, я сподіваюся, більше не побачать".

Про замах на життя дружини

"Ще рано, ще рано. Відповіді будуть, не хвилюйтесь. […] Це моя дружина, тому так воно не зійде. Розслідування прогресує".

Про закінчення війни

"Вона [війна] завершиться. Те, що у нас буде певний проміжок часу — можливо, великий. Напружена ситуація на кордонах після цього? Буде. Але фактично війна завершиться. Навіть за цього [військово-політичного керівництва в Росії]. Те, що будуть спроби щось зробити знову – так будуть. Це нормально. Це абсолютно нормально. Росія хоче нас знищити, ми не хочемо, щоб нас знищували. У нас не сходяться, як то кажуть, забаганки, розумієте? Тому цей конфлікт перманентно буде з'являтись, затихати, знову з'являтись і так далі. Подивіться на нашу історію. Ми з Російською Федерацією, Російською імперією, Московським царством і тому подібне все життя то миримося, то воюємо. Ми не зможемо змінити хід історії в майбутньому".

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами Кирила Буданова, оскільки російські терористи вже у червні цього року можуть почати великий наступ з метою захопити всю територію Донецької та Луганської областей до інавгурації нового президента США, то Україна має власний план зі зменшення російського потенціалу. Головна роль у ньому відводиться ударам безпілотників, ракетам та новим атакам російських добровольців.