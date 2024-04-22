Слабину давати не можна? Буданов пояснив, чому завершення війни не гарантує безпеки

Ми не зможемо змінити хід історії в майбутньому

Війна, яку Росія розпочала проти України, завершиться виходом на кордони 1991 року. Проте варто розуміти, що сусідство з Росією означає, що конфлікти спалахуватимуть з певною періодичністю.

Адже РФ накинула оком на Україну досить давно. Про це в інтервʼю ВВС розповів глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

Очільник розвідки переконаний, що вихід на кордони 1991 року означатиме завершення війни. І звичайно, що, ситуація на кордонах буде напружена, але війни вже не буде.

"Вона (війна — Ред.) завершиться. Вона (війна — Ред.) завершиться на цьому (вихід на кордони 1991 року — Ред.). Те, що у нас буде певний проміжок часу — можливо, великий. Напружена ситуація на кордонах після цього? Буде. Але фактично війна завершиться", — сказав Буданов.

Ба більше, такий розвиток подій можливий навіть за чинного військово-політичного керівництва Росії.

"Те, що будуть спроби щось зробити знову – так будуть. Це нормально. Це абсолютно нормально. Росія хоче нас знищити, ми не хочемо, щоб нас знищували. У нас не сходяться, як то кажуть, забаганки, розумієте? Тому цей конфлікт перманентно буде з'являтись, затихати, знову з'являтись і так далі. Подивіться на нашу історію. Ми з Російською Федерацією, Російською імперією, Московським царством і тому подібне все життя то миримося, то воюємо. Ми не зможемо змінити хід історії в майбутньому", — пояснив Буданов.

Раніше "Телеграф" писав, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський президент Володимир Путін віддасть всі території, що їх захопив. Для цього Силам оборони нашої країни навіть не обов’язково відвойовувати кожну ділянку землі зі зброєю в руках.