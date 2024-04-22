Слабину давать нельзя? Буданов объяснил, почему завершение войны не гарантирует безопасность

Мы не сможем изменить ход истории в будущем

Война, начатая Россией против Украины, завершится выходом на границы 1991 года. Однако следует понимать, что соседство с Россией означает, что конфликты будут вспыхивать с определенной периодичностью.

Ведь РФ положила глаз на Украину достаточно давно. Об этом в интервью BBC рассказал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Глава разведки убежден, что выход на границы 1991 года будет означать завершение войны. И, конечно, ситуация на границах будет напряженная, но войны уже не будет.

"Она (война — Ред.) завершится. Она (война — Ред.) завершится на этом (выход на границы 1991 года — Ред.). То, что у нас будет определенный промежуток времени — возможно, большой. Напряженная ситуация на границах после этого? Будет. Но фактически война завершится", — сказал Буданов.

Более того, такое развитие событий возможно даже при действующем военно-политическом руководстве России.

"То, что будут попытки что-то сделать снова – так будут. Это нормально. Это абсолютно нормально. Россия хочет нас уничтожить, мы не хотим, чтобы нас уничтожали. У нас не сходятся, как говорится, прихоти, понимаете? Поэтому этот конфликт перманентно будет появляться, затихать, снова появляться и так далее. Посмотрите на нашу историю. Мы с Российской Федерацией, Российской империей, Московским царством и тому подобную всю жизнь то миримся, то воюем. Мы не сможем изменить ход истории в будущем" – объяснил Буданов.

Ранее "Телеграф" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский президент Владимир Путин отдаст все захватившие их территории. Для этого Силам обороны нашей страны даже не обязательно отвоевывать каждый участок земли с оружием в руках.