Поки не помре Путін: Буданов оцінив шанси на мир з Росією в найближчі роки

Путін став жертвою своєї власної пропаганди, вважає Буданов

Потрібно з обережністю ставитися до прогнозів щодо варіантів закінчення війни та пропозицій мирних переговорів. Росію не можна недооцінювати, вона все ще здатна відновити сили, а поки не помре російський диктатор Володимир Путін, війна буде продовжуватися.

Про це сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The Washington Post. За його словами, Україна не заперечуватиме проти розпаду Росії на складові, тоді як росіяни у мріях вже окупували всю Україну.

На його думку, війна буде тривати до моменту, поки Путін перебуває у влади. Путін припустився "стратегічної помилки", розв'язавши війну в Україні та став жертвою власної пропаганди. Але Росію та Путіна потрібно при цьому оцінювати тверезо: коли диктатор помре, або буде усунений від керування державою, тоді й може з'явитися вікно можливостей досягти миру.

"Він став жертвою власної пропаганди. Вони перегріли своє суспільство, кажучи, що вони наймогутніші та всемогутні у світі, і він сам почав у це вірити. Але виявилося, що їхня армія не така сильна, як вони думали… Проте росіяни швидко відновлюються, і це факт, про який вам слід пам'ятати. Вони довели це десятки разів. Ми не повинні недооцінювати цю характеристику", – сказав Буданов.

Нагадаємо, що з боку Росії головними "миротворцями" виступають Китай та Туреччина. Китайський "мирний план" передбачає припинення вогню на лінії фронту без виведення російських військ з України й відновлення мирних перемовин. На руку Росії грає і турецький план, який нібито запропонував Ердоган: він передбачає припинення війни по лінії фронту (тобто захоплені території залишаються за РФ) та гарантії нейтрального статусу України до 2040 року.

Водночас на Глобальному саміті миру у Швейцарії, там мають розглянути "формулу миру" Володимира Зеленського. У Росії аж "підгорає" від зазначених там пунктів. Так, російський диктатор Владімір Путін вкотре заявив, що українській державності може бути нанесений непоправний і дуже серйозний удар.