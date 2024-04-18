Пока не умрет Путин: Буданов оценил шансы на мир с Россией в ближайшие годы

Путин стал жертвой своей пропаганды, считает Буданов

Нужно с осторожностью относиться к прогнозам о вариантах окончания войны и предложениям мирных переговоров. Россию нельзя недооценивать, она все еще способна восстановить силы, а пока не умрет российский диктатор Владимир Путин, война будет продолжаться.

Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Washington Post. По его словам, Украина не будет возражать против распада России на составляющие, в то время как россияне в мечтах уже оккупировали всю Украину.

По его мнению, война будет продолжаться до того момента, пока Путин находится у власти. Путин допустил "стратегическую ошибку", развязав войну в Украине и стал жертвой собственной пропаганды. Но Россию и Путина нужно при этом оценивать трезво: когда диктатор умрет или будет отстранен от управления государством, только тогда может появиться окно возможностей достичь мира.

"Он стал жертвой собственной пропаганды. Они перегрели свое общество, говоря, что они самые могущественные и всемогущие в мире, и он сам начал в это верить. Но оказалось, что их армия не так сильна, как они думали… Однако россияне быстро восстанавливаются, и Это факт, о котором вам следует помнить. Они доказали это десятки раз. Мы не должны недооценивать эту характеристику", – сказал Буданов.

Напомним, что со стороны России главными миротворцами выступают Китай и Турция. Китайский "мирный план" предполагает прекращение огня на линии фронта без вывода российских войск из Украины и возобновление мирных переговоров. На руку России играет и турецкий план, якобы предложенный Эрдоганом: он предусматривает прекращение войны по линии фронта (то есть захваченные территории остаются за РФ) и гарантии нейтрального статуса Украины до 2040 года.

При этом во время Глобального саммита мира в Швейцарии должны рассмотреть "формулу мира" Владимира Зеленского. В России буквально "подгорает" от указанных там пунктов. Так, российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявил, что украинской государственности может быть нанесен непоправимый и очень серьезный удар.