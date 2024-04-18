"Навіть він не зможе": Буданов скептично поставився до обіцянки Трампа завершити війну в Україні за добу

Буданов сказав, що поважає Трампа, але навіть йому не вдалося б за 24 години зупинити війну в Україні

Колишній президент США Дональд Трамп, який знову претендує на Овальний кабінет, неодноразово заявляв, що нібито зможе завершити війну Росії проти України за 24 години. Проте насправді це неможливо, оскільки такий процес за добу не зупинити.

Про це сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The Washington Post. Він зазначив, що Трамп доволі видатна людина, як для свого часу, але навіть йому буде не під силу закінчити війну за добу.

"Я дуже поважаю особистість Трампа. У його житті було дев’ять випадків, коли він підіймався на вершину, падав на саме дно життя і знову повертався… Але навіть така людина, як він, не зможе вирішити це питання за один день", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за інформацією ЗМІ, у разі своєї перемоги на президентських виборах у США Дональд Трамп нібито зможе закінчити війну в Україні. Він міг би тиснути на Україну, щоб та відмовилася від частини своїх територій. Таким чином нібито війна завершилася б за 24 години. Важливо врахувати, що Трамп цю інформацію не підтверджував.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Литвиненко попередив західних політиків, зокрема кандидата в президенти Штатів Дональда Трампа, щодо їхніх ідей проштовхнути передчасну "мирну угоду" щодо України, яка вимагатиме від неї відмови від території. Є дві причини, через які це робити не можна.