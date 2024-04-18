"Даже он не сможет": Буданов скептически отнесся к обещанию Трампа завершить войну в Украине за сутки

Буданов сказал, что уважает Трампа, но даже ему не удалось бы за 24 часа остановить войну в Украине

Бывший президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на Овальный кабинет, неоднократно заявлял, что якобы сможет завершить войну России против Украины за 24 часа. Однако на самом деле это невозможно, поскольку такой процесс за сутки не остановить.

Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Washington Post. Он отметил, что Трамп достаточно выдающийся человек, как для своего времени, но даже ему будет не по силам закончить войну за сутки.

"Я очень уважаю личность Трампа. В его жизни было девять случаев, когда он поднимался на вершину, падал на самое дно жизни и снова возвращался… Но даже такой человек, как он, не сможет решить этот вопрос за один день", – отметил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что, по информации СМИ, в случае своей победы на президентских выборах в США Дональд Трамп якобы сможет закончить войну в Украине. Он мог бы давить на Украину, чтобы та отказалась от части своих территорий. Таким образом, якобы война завершилась бы через 24 часа. Важно учесть, что Трамп эту информацию не подтверждал.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Литвиненко предупредил западных политиков, в частности кандидата в президенты Штатов Дональда Трампа, относительно их идей протолкнуть преждевременное "мирное соглашение" относительно Украины, которое потребует от него отказа от территории. Есть две причины, по которым это делать нельзя.