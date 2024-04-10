"Мне не нужна фантастика": Зеленский высказался об идеях Трампа о завершении российского вторжения

В Украине хотят услышать аргументы, а не фантазии

Если план экс-президента США Дональда Трампа по завершению российского вторжения в Украину предусматривает лишь сдачу территорий, то это "примитивный план". Украина не может рисковать жизнями людей.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию BILD. Он четко дал понять, что готов выслушать предложения политика, но также и то, что настроен скептически.

"Мне нужны очень сильные аргументы. Мне не нужна фантастическая идея, мне нужна настоящая идея, потому что на кону стоят жизни людей", — сказал он.

По его словам, если вся идея заключается только в том, чтобы сдать россиянам часть украинской территории, то это "очень примитивная идея", поскольку лишь откроет для российского диктатора Владимира Путина путь к дальнейшим завоеваниям.

При этом Зеленский говорит, что хоть лично не говорил с Трампом, но его уже пригласили приехать в Украину. При этом делалось это как на официальном уровне, так и в частном порядке.

"Мы бы хотели, чтобы Дональд Трамп приехал в Украину, чтобы он увидел ситуацию своими глазами и сделал определенные выводы. Я определенно готов с ним встретиться", — добавил украинский президент.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ накануне появилась информация о том, что Трамп в случае победы на выборах намерен заставить Украину отказаться от части территорий.

У Трампа эти сообщения назвали "фейковыми новостями", но не стали вдаваться в конкретику относительно его реальных планов.