"Мені не потрібна фантастика": Зеленський висловився про ідеї Трампа про завершення російського вторгнення

В Україні хочуть почути аргументи, а не фантазії

Якщо план експрезидента США Дональда Трампа про завершення російського вторгнення в Україну передбачає лише здачу територій, то це є "примітивним планом". Україна не може ризикувати життям людей.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю BILD. Він чітко дав зрозуміти, що готовий вислухати пропозиції політика, але й те, що налаштований скептично.

"Мені потрібні дуже сильні аргументи. Мені не потрібна фантастична ідея, мені потрібна справжня ідея, тому що на кону стоять життя людей", — сказав він.

За його словами, якщо вся ідея полягає лише в тому, щоб здати росіянам частину української території, то це дуже примітивна ідея, оскільки лише відкриє для російського диктатора Володимира Путіна шлях до подальших завоювань.

При цьому Зеленський каже, що хоч особисто не говорив із Трампом, але його вже запросили приїхати до України. При цьому робилося це як на офіційному рівні, так і у приватному порядку.

"Ми б хотіли, щоб Дональд Трамп приїхав в Україну, щоб він побачив ситуацію на власні очі і зробив певні висновки. Я безперечно готовий з ним зустрітися", — додав український президент.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ напередодні з’явилася інформація про те, що Трамп у разі перемоги на виборах має намір змусити Україну відмовитись від частини територій.

У Трампа ці повідомлення назвали "фейковими новинами", але не стали вдаватися до конкретики щодо його реальних планів.