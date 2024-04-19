"Перше збивання літака дальньої авіації": Буданов розповів про знищення російського Ту-22М3

У ГУР розкрили нові деталі, як збивали російський літак та які наслідки для України

Глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів про подробиці знищення російського літака Ту-22М3. За його словами, українські спецслужби довго планували операцію.

Про це він розповів в інтерв’ю BBC. Буданов повідомив, що російський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник був збитий за допомогою ЗРК С-200.

"Довго чекали, готувалися, зрештою змогли. Тиждень була, скажімо так, сама "засідка". Чекали, коли літак вийде на потрібний рубіж", — пояснив керівник ГУР.

Ворожий літак був уражений на відстані 308 км. А влучили по ньому тими самими прийомами та засобами, що й під час знищення літака А-50. Глава української розвідки додав, що це був ЗРК С-200. При цьому він наголосив, що не хотів би розкривати більш детальні деталі операції.

У ГУР кажуть, що росіяни мають ще три подібні літаки. Але збиття Ту-22М3 це перша поразка літака дальньої авіації в цій війні. Буданов додав, що після поразки ворожого літака в Одесі стане трохи легше, адже саме ці літаки застосовували ракети Х-22, які найбільше зруйнували місто. Ці ракети не міг перехопити жоден засіб ППО.

"Росіянам доведеться шукати нові пускові рубежі для запуску ракет, і вони будуть змушені застосовувати лише наземні комплекси для ударів по Одесі та ракети з дальньої авіації та моря. Х-22, я сподіваюся, більше не побачать", — каже Буданов.

Нагадаємо, відео падаючого літака з’явилося в мережі вранці 19 квітня, він впав на території Червоногвардійського округу Ставропольського краю Росії. За даними ЗМІ, не всім членам екіпажу вдалося вижити — щонайменше один із чотирьох загинув, а доля ще одного невідома.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у ГУР показали відео, як знищували російський літак. У відомстві зазначили, що за кожен військовий злочин, скоєний проти України, буде справедлива відплата.