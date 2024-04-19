"Первое сбивание самолета дальней авиации": Буданов рассказал об уничтожении российского Ту-22М3

В ГУР раскрыли новые детали, как сбивали российский самолет и какие последствия для Украины

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал подробности уничтожения российского самолета Ту-22М3. По его словам, украинские спецслужбы долго планировали операцию.

Об этом он рассказал в интервью ВВС. Буданов сообщил, что российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик был сбит при помощи ЗРК С-200.

"Долго ждали, готовились, в конце концов смогли. Неделю была, скажем так, сама "засада". Ждали, когда самолет выйдет на нужный рубеж", — пояснил руководитель ГУР.

Вражеский самолет был поражен на расстоянии 308 км. А попали по нему теми же приемами и средствами, что и во время уничтожения самолета А-50. Глава украинской разведки добавил, что это был ЗРК С-200. При этом он подчеркнул, что не хотел бы раскрывать более подробные детали операции.

В ГУР говорят, что у россиян есть еще три подобных самолета. Но сбитие Ту-22М3 — это первое поражение самолета дальней авиации в этой войне. Буданов добавил, что после поражения вражеского самолета Одессе станет немного легче, ведь именно эти самолеты применяли ракеты Х-22, которые больше всего разрушили город. Эти ракеты не могло перехватить ни одно средство ПВО.

"Россиянам придется искать новые пусковые рубежи для запуска ракет, и они будут вынуждены применять только наземные комплексы для ударов по Одессе и ракеты из дальней авиации и моря. Х-22, я надеюсь, больше не увидят", — говорит Буданов.

Напомним, видео падающего самолета появилось в сети утром 19 апреля, он рухнул на территории Красногвардейского округа Ставропольского края России. По данными СМИ, не всем членам экипажа удалось выжить — минимум один из четырех погиб, а судьба еще одного неизвестна.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в ГУР показали видео, как уничтожали российской самолет. В ведомстве отметили, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.