За 300 кілометрів від України: у ГУР показали, як знищували російський Ту-22МЗ (відео)

Це перше успішне знищення такого літака

У п'ятницю, 19 квітня, внаслідок операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з Повітряними силами було знищено бомбардувальник Ту-22МЗ, який сьогодні запускав ракети по Україні. В ГУР показали відео, як відбувалося збиття ворожого літака.

У розвідці підкреслили, що ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився.

"Зазначимо, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата", — підкреслили в ГУР.

Варто зазначити, що, за даними джерел "Телеграфа", ворожий літак було збито українським зенітно-ракетним комплексом С-200. Як відомо, він має дальність ураження до 300 кілометрів.

Нагадаємо, російські терористи вранці 19 квітня атакували Україну крилатими ракетами Х-101 та Х-22 з бортів бомбардувальників Ту-95МС та Ту-22М3. Також росіяни застосували ударні безпілотники.

Також у п'ятницю у Ставропольському краї Росії впав стратегічний бомбардувальник Ту-22МЗ. Він був залучений для сьогоднішніх ракетних ударів по Україні.