Хронологія війни — день 1237: окупанти тиснуть під Покровськом, а у світі чекають важливої заяви Трампа

14 липня "Телеграф" продовжує розповідати в режимі онлайн про всі останні новини з лінії зіткнення, де були вибухи та атаки Росії за останню добу

На календарі понеділок, 14 липня 2025 року. Окупанти посилили тиск на Покровському напрямку, а загалом там за добу сталося 68 бойових зіткнень. Складна ситуація також спостерігається на Лиманському та Курському напрямках. Поки бої на передовій не припиняються ні на день, у Вашингтоні обіцяють зробити заяву та вжити кроків, які "переламають хід війни".

Як проходить 1237-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 14 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У США натякнули на ухвалення законопроєкту, який дозволить Білому дому вводити 500% мита проти країн, які допомагають Росії вести війну проти України. Крім того, там кажуть, що незабаром буде посилено постачання американського озброєння до Європи.

Про новини та події 11 липня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1234: США відновили допомогу, а Росія готує нову масовану атаку

Про те, що відбувалося 12 липня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1235: продовження допомоги Трампа та трагедія у Чернівцях

З ситуацією в Україні 13 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1236: росіяни атакували Миколаїв та просунулися під Покровськом