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Хронология войны — день 1237: оккупанты давят под Покровском, а в мире ждут важного заявления Трампа

Автор
Геннадий Лубенец
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Идет 1237 день полномасштабной войны России против Украины. Фото telegraf.com.ua
Идет 1237 день полномасштабной войны России против Украины. Фото telegraf.com.ua

14 июля "Телеграф" продолжает рассказывать в режиме онлайн про все последние новости с линии боестолкновения, где были взрывы и атаки России за последние сутки

На календаре понедельник, 14 июля 2025 года. Оккупанты усилили давление на Покровском направлении, а всего там за сутки произошло 68 боевых столкновений. Сложная ситуация также наблюдается на Лиманском и Курском направлениях. Пока бои на передовой не прекращаются ни на день, в Вашингтоне обещают сделать заявление и предпринять шаги, которые "переломят ход войны".

Как проходит 1237-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 14 июля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В США намекнули на принятие законопроекта, который позволит Белому дому вводить 500% пошлины против стран, помогающих России вести войну против Украины. Кроме того, там говорят, что вскоре будут усилены поставки американского вооружения в Европу.

О новостях и событиях 11 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1234: США возобновили помощь, а Россия готовит новую массированную атаку

О том, что происходило 12 июля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1235: продолжение помощи Трампа и трагедия в Черновцах

С ситуацией в Украине 13 июля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1236: россияне атаковали Николаев и продвинулись под Покровском

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